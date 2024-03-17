İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 08 Mart-15 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 9 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca ve 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 28 adet silah, 15 adet şarjör, 238 adet fişek, 35 adet sentetik ecza maddesi, 20 gram esrar, 32,68 gram bonzai maddesi ile 129 adet iskambil kağıdı ve 2 bin 800 lira para ele geçirildi.

Konu ile ilgili açıklamada “İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan sıkı mücadelenin devam edeceği belirtilerek: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ