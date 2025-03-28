Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Kongrede başkanlığı Prof. Dr. Tolga Yarman seçilirken, ÇORUM HABER Yazarı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Suay Karaman da Genel Sekreterlik görevine yeniden seçildi.

TÜMOD’un olağanüstü genel kurulu Ankara’da üyelerin katılımı ile yapıldı. Prof. Dr. Tolga Yarman’ın Genel Başkanlığa seçildiği genel kurulda yapılan seçimler sonucunda TÜMÖD Yönetim Organları da belirlendi.

Buna göre Prof. Dr. Hülagü Kaplan ile Prof. Dr. Şahin Filiz Genel Başkan Yardımcısı, ÇORUM HABER Yazarı Öğretim Görevlisi Suay Karaman Genel Sekreter, Dr. Öğretim Üyesi Müge Bahçeci Genel Sekreter Yardımcısı, Doç. Dr. Faruk Güçlü Genel Sayman ve Öğretim Görevlisi Ataman Özdemir ise Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Genel kurulda Denetim Kurulu Prof. Dr. Çağatay Keskinok, Prof. Dr. Uğur Adnan Sivil ve Doç. Dr. Abidin Müslüm Baysal’dan oluşurken Danışma Kurulu’na ise Prof. Dr. Recep Akdur, Prof. Dr. Ayhan Özkul, Prof. Dr. Atilla Bozkurt, Prof. Dr. Muhteşem Kaynak ve Prof. Dr. Duran Bülbül seçildi.

Editör: HABER MERKEZİ