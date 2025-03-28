Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, bayramların dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkunun ve sevincin hep birlikte yaşandığı en özel zamanlar olduğunu bildirdi.

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Baran, şunları dile getirdi:

“Dostlukların yeniden canlandığı, üzüntülerin yerini sevince bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar dargınlıkların unutulduğu incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Bayram sevinçlerimizle dini ve milli duygularımız perçinleşir, milli birlikteliğimiz ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir.

Her daim bizleri güçlü kılan büyük medeniyet geleneğimizin, kültürel varlığımızın, manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu sayesinde her türlü zorluğu birlik, beraberlik, hoşgörü ile bertaraf eden milletimizin gelecek nesillere bırakacağı en büyük armağan kardeşçe kutlanacak bayramlar olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarken, tüm insanlığa barış, kardeşlik, hoşgörü ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”

Editör: NURDAN AKBAŞ