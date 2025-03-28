Kaleli Şirketler Grubu Yönetim Kurulu ve Kaleli Vakfı Başkanı Selahattin Kaleli, vakıf mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeleri ile ve davetlilerin katıldığı program Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel yaptığı açılış konuşmasının ardından Muammer Özcan yönetiminde Ulucami Müezzini İlahimi Kurt ve Çorum Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki bölümü öğrencileri tarafından “Tasavvuf Musikisi ve Hatmi Şerif Duası” icra edildi.

Programın devamında ise İsmail Tuncel tarafından “Ramazan Ayının Düşündürdükleri Üzerine Bir Analiz” konulu konferans verildi.

Tuncel, “Hüzünle mutluluğu, sabır ile şükrü bir arada yaşadığımız ramazan ayının kadir suresinde ifadesini bulan kadir gecesi Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu, ruhların ve meleklerin tan ağarıncaya kadar yeryüzüne indiği, bu geceye bizleri ulaştırdığı için Rabbimize şükrediyor, daha nice nice kadir gecelerine bizleri ulaştırmasını niyaz ediyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ