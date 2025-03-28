Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. CHP PM, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin oylama yaptıktan sonra CHP'nin sürece ilişkin yol haritasını da belirledi.

Özgür Özel, PM toplantısı sonrasında CHP TBMM grubu ile TBMM’de kapalı bir grup toplantısı yaptı. Toplantının ardından ise İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin oylamanın yapıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, “Partimizin tüzüğü gereğince milletvekili grubumuz en az 20 milletvekili ile önerebiliyordu. Çok sayıda milletvekilimizin önerisiyle aday adayı unvanı kazanmış olan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 günü yapılan seçimlerde 1 milyon 750 bin üyemizden 1 milyon 653 bin 887'sinin oylarını aldığı CHP sandıklarında ve 13 milyon 844 bin 70 vatandaşımızın oyunu aldığı dayanışma sandıklarıyla toplam 15 milyon 497 bin 957 oy alarak ön seçimin galibi olmuş ve kullanılan neredeyse geçerli oyların tamamıyla aday olarak grubumuza bildirilmek üzere Parti Meclisimizde oylanmıştır. PM’deki tüm üyelerin oybirliğiyle önerilmiştir. Biraz önce milletvekili grubumuzda üç kişilik tasnif komisyonunun tasnif ettiği kapalı oylamanın sonucunda 134 milletvekilinden birisi tedbirli olarak disiplinde olan arkadaşımız oy kullanmaya gelmemiştir. Bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle tedavi gördüğünden burada değildir. 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır” dedi.



Özgür Özel, İmamoğlu için 29 Mart 2025 günü saat 12.00'de İstanbul Maltepe'de miting yapacaklarını da ifade etti.

MEHMET TTAHTASIZ: “KAZANAN

DEMOKRASİ VE TÜRKİYE OLACAK”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da oylama sonunda bir açıklamada bulunarak “Biz Büyük, Güçlü Bir Aileyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Tahtasız sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede; “23 Mart günü yapılan ön seçimde 15 milyon 500 bin oy alan Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlı adaylığı Parti Meclisi’mizde ve TBMM Grubumuzda yapılan oylama ile oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel başkanlığında toplanan Milletvekili Grubumuz oylamaya tam kadro katıldı ve 132 milletvekilimiz üyelerimizin ve halkımızın tam desteğini alan Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını tescilledi. Bu iradeye, bu desteğe ne demirparmaklıklar dayanacak ne de önünde tek adam durabilecek. Kazanan demokrasi olacak. Kazanan Türkiye olacak” görüşüne yer verdi.