Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin de destek verdiği açıklamada, “Yılgınlık yok direniş var”, “Direne direne kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

“ZULME BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYECEĞİZ”

Basın açıklamasında ilk olarak CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, bir konuşma yaptı. Solmaz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi ve son seçimlerde birinci parti olan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’i ölümle tehdit edenlere, Cumhurbaşkanı adayımızı haksız ve hukuksuz sebeplerle tutuklayanlara, üniversitelerde anayasal hakkını kullanarak direnen öğrencilere, öğrencilere sahip çıkan Eğitim-Sen’e baskı yapan zulüm iktidarına sesleniyorum, hiçbir baskıya boyun eğmedik, eğmeyeceğiz” dedi.

Solmaz, ülkeye barışı, demokrasiyi, adaleti, hukuku tesis edene kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

CHP İl Başkanı Solmaz’ın ardından konuşan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, “Sendikal faaliyetlerimiz üzerinden Eğitim Sen’i hedef gösterenler açıkça suç işlemektedir” diyerek, son günlerde gerçekleştirilen siyasi operasyonların, halkın iradesine ve yerel demokrasiye duyulan tahammülsüzlüğün bir göstergesi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta halkın iradesine darbe vurulduğunu ve yaşanan hukuksuzluğa karşı üniversite öğrencilerinin boykot kararı aldığını kaydeden Sırma, “Son yıllarda tamamen siyasallaşan yargıya ve ülkede yaşanan otoriterleşmeye karşı ülke çapında meşru ve kitlesel eylemler yapılmaya başlanmıştır” dedi.



“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TALEPLERİ MEŞRUDUR”

Üniversitelerin sadece ders görülen mekânlar olmadığını, aynı zamanda geleceğin ve özgürlüğün inşa edildiği mücadele alanları olduğunu ifade eden Sırma, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Üniversite öğrencilerinin almış olduğu boykot karası sadece gençliğin adalet talebiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda iktidarın tahakküm kurduğu bütün alanlara, barınmadan geçim sorunlarına, ifade özgürlüğünden bilimsel özerkliğe kadar geniş bir alanda biriken öfkenin yansımasıdır.

Eğitim Sen olarak öğrencilerin anayasal ve demokratik haklarını kullanmalarını desteklemek amacıyla 25 Mart’ta bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını belirten Sırma, bu dayanışmalarının iktidar ve siyasallaşmış yargı tarafından hedef alındığını ifade etti.

Sırma, “Yetkisiz olmasına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sendikamıza yönelik başlatılan soruşturma, hukuki dayanaktan yoksundur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da benzer bir soruşturma açarak MYK üyelerimizi ifadeye çağırmış, ardından ev hapsi ve adli kontrol cezası verilmiştir. Bu kararlar, doğrudan sendikal faaliyetlerimizi engelleme amacı taşımaktadır. Ancak Eğitim Sen, baskılar karşısında geri adım atmayacaktır” dedi.

“SENDİKAL HAKLARIMIZ ANAYASAL GÜVENCEDEDİR”

Sendikal hakların uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alındığını vurgulayan Sırma, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve Anayasamızın 90. maddesi iş bırakma hakkımızı açıkça tanımaktadır. Buna rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sendikamıza yönelik ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçlamasıyla başlattığı soruşturma hukuksuzdur” dedi. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in devlet televizyonunda sendikaya yönelik yaptığı açıklamaları da eleştiren Sırma, “Sayın Bakan, tehditler savurmak yerine, MESEM projelerinde yaşamını yitiren öğrencilerin hesabını vermelidir” ifadelerini kullandı.

İktidarın, üniversite öğrencilerinin taleplerini bastırmakla kalmadığını, onlara destek veren herkesi kriminalize etmeye çalıştığını belirten Sırma, “Ancak biz, Eğitim Sen olarak, üniversite gençliğinin haklı mücadelesinin yanındayız! Türkiye’nin dört bir yanındaki boykotlar, halkın vicdanını temsil etmektedir ve biz o vicdanın yanındayız. Bir kez daha ifade ediyoruz: Baskıya, tehdide, sömürüye karşı birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız” dedi.

EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU’NDAN TAM DESTEK

Eğitim-Sen’in Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasına Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da kitlesel destek verdi. Platform bileşeni CHP, EMEP, Sol Parti, DEM Parti, DİSK/Emekli-Sen, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve diğer demokratik kitle örgütü temsilcileri, basın açıklamasına katılarak Eğitim-Sen’e desteklerini ilettiler.