Gençlerbirliği maçında Ahlatcı Çorum FK’ya galibiyeti getiren tek golü atan Suat Kaya, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.

23.dakikada sakatlanan Burak Süleyman’ın yerine oyuna giren, 62.dakikada kaptan Ferhat’ın şutunda, göğsüyle dokunduğu topu ağlara göndererek takımına çok kritik bir galibiyet kazandıran Suat Kaya, tam 190 gün sonra gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ligdeki son golünü geçtiğimiz sezon, 13 Nisan’da Altay’a atmıştı.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’daki üçüncü sezonunu geçiren Suat Kaya, kırmızı-siyahlı formayla attığı gol sayısını da 13’e yükseltti.

Teknik direktör Serkan Özbalta, oyuna sonradan girmesine rağmen deneyimli futbolcuyu 90.dakikada taktiksel gereksinim amacıyla oyundan aldığını açıkladı.