Çorum’un Erkekler Türkiye 2. Voleybol Ligi’ndeki temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Ankara Barosu ile Ankara’da oynadığı maçı da kazanarak beşte beş yaptı.

Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Sungurlu Belediye, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçerken, ikinci set adeta nefesleri kesti. Ankara Barosu büyük çekişmeye sahne olan seti 27-25 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

İkinci sette olduğu gibi üçüncü sette de müthiş bir çekişme ve heyecan vardı. Seti 30-28 kazanan Sungurlu Belediye ikinci kez öne geçti: 2-1.

Dördüncü sette oyunu domine eden Başkent ekibi Sungurlu Belediye’ye 25-19 üstünlük sağlayarak maçı final setine taşımayı başardı.

Final setinde de farkını ortaya koyan Çorum temsilcisi rakibine sahayı adeta dar ederek 15-7 gibi bir farkla seti alıp parkeden 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon oynadığı beşinci maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Sungurlu Belediye puanını 13’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bir maçı eksik olan Ankara Barosu ise puanını 10’a çıkarttı.