Vatandaşların su kesintisinden en az sürede etkilenmeleri için yoğun çaba sarf eden Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, OSB içme suyu arıtma tesisinde meydana gelen arızaya gece yarısı müdahale etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Su, yaşamın en temel kaynağıdır. Ekiplerimiz bu bilinçle hızlı bir şekilde çalışarak OSB içme suyu artırma tesisimizdeki arızayı kısa sürede çözdü. Amacımız, vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli içme suyu temin etmektir.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ