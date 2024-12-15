Ankaragücü’nün Yunan sağ beki Stylıanos Kıtsıou, Manisa FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Pendikspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla ceza sınırında bulunan Stylıanos Kıtsıou, sahalarında Manisa FK’ya 1-0 yenildikleri 16.hafta maçının 22.dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli futbolcu, 22 Aralık’ta Ahlatcı Çorum FK ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.
31 yaşındaki Yunan sağ bek, bu sezon Ankaragücü formasıyla 11 lig maçında 849 dakika süre alırken, 1 gol atıp 3 asist yaptı.
Editör: HABER MERKEZİ