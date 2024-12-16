Basın mensuplarının, demokrasinin şeffaflığı ve toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkı için vefakarca görev üstlendiklerini kaydeden ÇOSAD Başkanı Pehlivan, yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün Çorum'da bir etkinlik sırasında basın mensuplarına yönelik saldırıyı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) olarak bu olayı şiddetle kınıyoruz.

Basın mensupları, demokrasimizin şeffaflığı ve toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkı için vazgeçilmezdir. Onlara yönelik her türlü saldırı, ifade özgürlüğüne ve demokratik değerlere tehdittir.

Sivil toplum kuruluşları olarak, basın özgürlüğünün korunması ve bu tür olayların önlenmesi için dayanışma içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz.

ÇOSAD olarak ifade özgürlüğünün korunması için dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz."