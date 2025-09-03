Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,04 olarak açıkladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise bu oran yüzde 2.06 olmuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTAR MI?

En düşük emekli maaşına ilişkin karar Meclis'ten çıkıyor. Yıl sonunda hükümet tarafının değerlendirmesine göre en düşük emekli maaşına zam olup olmayacağı belli olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kurluların emekli maaşları enflasyonun kümülatif toplamıyla ortaya çıkıyor. Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık dönemleri baz alınarak her yıl iki defa maaşlara zam yapılıyor.

İKİ AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de maaşlarına gelecek zammı hesaplamaya başladı.

İki aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.14 oranında zammı hak etti. Enflasyon kalan 4 aylık süreçte eksi açıklanmadığı sürece iki aylık zam oranı kesinleşmiş olacak.