Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF tarafından Veli Paşa Hanı’nda gerçekleşen törene, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk, branşların il temsilcileri ve sporcu velileri katıldılar.

Protokol konuşmaları ile başlayan törende 2023-2024 amatör spor sezonunda derece elde eden sporcular ve antrenörler ödüllendirildi.

19 BRANŞTA ÖDÜLLER VERİLDİ

19 branşta başarı elde elden 30 kişiye yılın en iyi sporcu ve antrenör ödülü verildi. İlk olarak futbol branşında 1. Amatör Küme, U 18 ve U 17 kategorilerinde şampiyon olan Mimar Sinanspor kulübünün ödüllerini antrenörler Hüseyin Eğer ve Yunus Emre Ergün yönetici olarak ise Hacı Ömer Yağlıdere aldı. U 11, U 15 ve U 16 kategorilerinde şampiyon olan Çorum Anadolu FK’nın ödüllerini antrenör Menderes Özarslan ve yönetici Metin Yenihan, U 14 liginde şampiyon olan Halk Eğitim Kültürspor’un ödüllerini antrenör Remzi Karahan ve yönetici Hilal Kiraz, U 12 ve U 13 liglerinde şampiyon olan Vefaspor’un ödüllerini antrenör Ahmet Buğra Erdoğan ve yönetici Fatih Kanan, U 17 Bölgesel Gelişim Liginde grubunda şampiyon olarak Antalya’da play-off mücadelesi verme başarısı gösteren Ahlatcı Çorum FK takımı adına antrenör Barış Kılıç ve yönetici Mehmet Arduç’a ödülleri verildi.

Devam eden törende wushu branşında sporcu Sultan Yıldırım ve antrenörü Bekir Bolat, güreş branşında sporcular Eren Yalçın, Berat Veli Körpeş, antremörler Yasin Bolat, Serdar Çatal, badminton branşında sporcular Beren Aşkar, Mehmet Can Töremiş, antrenörleri Barış Boyar, tekvando branşında sporcu Tugay Yolal ve antrenörü Arif Atak, tenis branşında hem sporcu hem antrenör ödülü Erdal Bakırcan, masa tenisi branşında sporcular Asude Tuba Şimşek, Aybüke Banu Şimşek, Yağmur Yeşil, Yiğit Furkan Şimşek, Uğurcan Dursun, antrenörleri Mesut Kuşgöz, özel sporcular branşında sporculardan Enes Borucu Merve Özlü, Merve Peker, antrenörleri Mehmet Ali Kurt, Metin Bekar ve Özgür Akman, Çetin Koçak, bilardo branşında ise Emrah Taç ödüle layık görüldü.

Öte yandan 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında Badminton milli takım antrenörü olarak görev yapan Barış Boyar, erbest güreş milli takım antrenörü olarak görev yapan Levent Kaleli, 2024 Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında milli takım antrenörü olarak görev yapan Mesut Kuşgöz bir kez daha ödüllendirildi.

Aşgın: ‘Bulunduğu durumla yetinenler

asla başarı hikayesi yazamazlar’

Sporun enleri töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye olarak spora desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Veli Paşa Hanı’nda gerçekleşen törende kürsüye çıkan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konuşmasına törene katılan davetlileri selamlayarak başladı. Gençlere hizmet etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarının da altını çizen Aşgın, “Rabbimize hamdolsun ki böylesine güzel bir şehirde çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, ağabeylerimize hizmet ediyoruz. Çorum’da sporu yaygınlaştırmak ve Çorum’u spor şehri yapmak için vargücümüzle çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz. Tabi bunu yaparken, sadece Halil İbrahim Aşgın olarak yapmadık. Tüm vekillerimiz, tüm spor adamlarımız, ASKF’miz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile birlikte çalıştık ve bu noktaya geldik. Çorum’u spor şehri yapma konusunda bize ne gerekiyordu. Birincisi tesisleşme, ikinci kulüp sayımızın artması, üçüncüsü de başarıya odaklı antrenörlerimizin aktif ve verimli bir şekilde bu tesislerde çalışması ve yavrularımızı desteklemesi gerekiyordu. Şöyle bir baktığımız zaman geçmişe 2019 yılındaki tesisleşme konusunda hamdolsun bugün çok daha iyiyiz. O dönem eski bir stadımız vardı. Dedik, bu stadımız Çorum’a yakışmıyor. Şimdi ise 15 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumumuzu yaptık. Atatürk Spor Salonu yıllarca şehrimize hizmet etti. Ama artık yeterli olmadığını gözlemledik ve Çorum’a 3 bin 500 seyirci kapasiteli yeni bir salon daha kazandırdık. UEFA standartlarında sentetik futbol sahalarını yaptık. Bir tane yüzme havuzumuz vardı.O havuzumuzu da tüm siyasi aktörlerimizle birlikte yenilemek ve yeniden hizmete sunmakta bize nasip oldu. Bu havuzla da yetinmedik tabi. Kale Mahallesi ve Ulukavak Mahallesi’ne de yüzme havuzları yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Semt sahaları yapmayı da rabbim bizlere nasip etti.

Bu yaptıklarımız yeterli mi? Tabi ki asla yeterli değil. Bulunduğu durumla yetinenler asla başarı hikayesi yazamazlar. Yeni tesislerimizi Çorum’a kazandırmaya devam edeceğiz. Güreş Eğitim Merkezi bunlardan birtanesi ve Türkiye’nin en modern tesislerinden biri durumunda. Buradan sizlere bir müjde daha vereyim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda güzel bir açılış yapacağız. Masa tenisi branşı bizler için çok önemli. Milli takımımızda çok sporcumuz var. Masa tenisi kapalı spor salonumuzu 29 Ekim’de açıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Her gün yeni bir besmele ile işe başlayacağız. Her gün uyandığımızda memleketimiz için neler yapabiliriz bunun gayreti ve çabası içinde olacağız. Bu zamana kadar hep beraber başardık bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz.

Biz Çorum Belediyesi olarak sporu siyaset olsun diye desteklemiyoruz. Biz samimiyetle destek veriyoruz. İlk göreve geldiğimizde amatör spora malzeme desteği maalesef o dönemin rakamsal değeri ile 70 bin TL’lik malzeme desteği verdik. Bu yıl ise bu rakamı 3 milyon TL’ye çıkardık. Rabbimize hamdolsun. Amatör Spor Kulüplerimizdeki bu heyecanın hep diri olması halinde biz belediye olarak her zaman sporumuza ve sporcumuza desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

Şahin: “Birlik ve beraberlik

içerisinde çalışmalıyız’

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak önceliklerinin gençliğe hizmet olduğunu belirten Hüseyin Şahin, bu konuda her zaman kendilerine destek olan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür etti. Çorum’un çevre illerle kıyaslandığı zaman büyük bir gelişim gösterdiğini de ifade eden Şahin, “Çorum’u amatör spor bazında çevre illerle kıyasladığımız zaman takdire şayan bir yerdeyiz. Tesislerimizle, imkanlarımızla, sporcularımızla, antrenörlerimizle Çorum’u layık olduğu yere götürme gayreti içindeyiz. İnşallah bu gayretimizi daha ilerilere taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalıyız. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. “İsmimiz amatör, ruhumuz profesyonel” sözünden yola çıkarak ruhuyla, bedeniyle, emeği ile bütün gayreti ile çalışan tüm antrenörlerimize ve kıymetli sporcularımıza teşekkür ediyorum.

Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilk gayemiz Çorum’a ve Çorum’un gencine hizmet etmek. Belediyemiz ile birlikte amacımız da Çorum’u spor şehri yapmaktır. Bunun içinde samimiyetle, gayretle ve çaba ile çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arıcı: “Başkanımızın desteği ile

hayallerimizi gerçekleştireceğiz’

Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı yaptığı konuşmada Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan övgüyle bahsetti. Arıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın desteği ile hayallerini gerçekleştireceğini ifade etti.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, 2023-2024 spor sezonunda başarı elde eden sporcular ve antrenörlere ödüllerini teslim etmek için toplandıklarını söyledi. Bu programın gerçekleşmesinde öncülük eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e teşekkür eden Arıcı, “Belediyemizin ilimize kazandırdığı çok güzel bir mekânda bu önemli organizasyonu uluslararası bir organizasyon gibi yapmaya çalıştık. Ama biliyorsunuz ki biz amatörüz ama ruhumuzda profesyonellik var. Bu ruhla da ödüllerimizi takdim edeceğiz. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın bölgede sporu destekleyen en iyi Belediye Başkanının bizim belediye başkanımızın seçildiğini bugün öğrendim. Sayın Belediye Başkanımız gerçekten çevre illere baktığımızda Çorum’u spor şehri yapma konusunda önemli işlere imza attı. Sosyal medyadan birçok ilin belediye başkanlarını da takip ediyoruz. Başkanımız kadar amatör spora destek veren bir belediye başkanı yok. Buradan başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim de federasyon olarak bu şehre dair hayallerimiz var. Bu hayallerimizi de inşallah büyüklerimizin ve başkanımızın desteği ile gerçekleştireceğiz” dedi.