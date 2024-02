AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı olarak Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’nu; İYİ Parti Ahmet Ertekin’i, Yeniden Refah Partisi ise Av. Yaşar Anaç’ı Çorum Belediye Başkan adayı olarak açıklamış ve çalışmalara başlamıştı.

Çorum’da belli bir tabanı bulunan Saadet Partisi Teşkilatı da adayını açıkladı. SP İl Başkanlığı’nda bu akşam Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaş, İl Başkan Vekili İbrahim Zorlu, SP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın Kolları yöneticileri ve partililerin katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi.



Toplantının açılışında konuşan Bölükbaş bugüne kadar şahsiyetli ve onurlu duruşu ile takdir toplayan, gençliğinden itibaren Milli Görüş ve partilerinin her kademesinde görev yapan Faruk Cıdık’ı SP Çorum Belediye Başkan adayı olarak belirlediklerini açıkladı.

Kendisine çiçek takdim edilen ve bu çiçeği de eşine veren Faruk Cıdık ise bugün hak, hukuk ve adaletten uzak, her alanda kirli bir Çorum olduğunu vurgulayarak Çorumlulara her alanda özledikleri bir Çorum vadettiklerini vurguladı.