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“Hemşehrilerime yeni bir seçenek sunmak istedim”
Çorum’un orman ürünleri sektöründeki tanınmış simalarından Burhan Sönmez, Çorum Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olduğunu açıkladı.
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HABER MERKEZİ
14.02.2024 - 04:03
Okunma Süresi: 1 Dk
Editör:
HABER MERKEZİ
Burhan Sönmez
Yolyapar
Bağımsız
Belediye
Aday
Çorum
Editör Hakkında
HABER MERKEZİ
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