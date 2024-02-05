Toplantıya, Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran ve teşkilat mensupları da katıldı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Genel Merkez yetkilileri Yusuf Sunar, Fatih Aydın, milletvekilleri Mehmet Atmaca, Bülent Kaya ve Mesut Doğan ile müzisyen Ammar Acarlıoğlu’nun da katıldığı toplantıda yeni seçim müziği ve konsept tanıtıldı.

Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı ise önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.



9’u büyükşehir, 26’sı il belediye başkanı olmak üzere 339 belediye başkanı adayından dikkat çekenler şöyle:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cafer Güneş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Acarlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Faik Çalık, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Fesih Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Birol Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mahmut Arıkan.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi:

“İsrafın ‘i’sine dahi tahammülümüz yoktur. Vatandaşın cebinden kuruş kuruş toplanan paraları milyar milyar savurma dönemine mutlaka bunun için son vereceğiz. Kaynaklarımızı verimli kullanacak, bu konuda çok ama çok hassas davranacağız. Titiz davranacağız. Yolsuzluğa asla müsamaha göstermeyeceğiz. Belediyelerimizin kapısından arsız, hırsız girmeyecektir. Bizim belediye başkanlarımızın kursağından bir lokma yetim malı geçmez. Belediye kaynaklarını ise yetim malına sahip çıkar gibi değerlendireceğiz. Biz bu anlayışla israf, rüşvet ve yolsuzluk düzenine son vereceğiz. 1 Nisan sabahından itibaren ihaleler üzerinden birilerinin köşeyi dönme devri sona erecektir.”

Sözlerinde imar planlarında istismara müsaade edilmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, “Biz biliyoruz imar planları vasıtasıyla milyarların nasıl devşirildiğini. Garibanların ise bundan bir kuruş bile faydalanmadığını biliyoruz. İmar planlarındaki değişikliler özellikle büyük şehirlerde maalesef bu sahtekarların en önemli konusudur. Bir yerde rant varsa, oluşuyorsa o rantın orada yaşayan insanlara bölüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Yasa dışı yollarla kendi yandaşlarını ihya etme dönemi inşallah sona erecektir bu seçimle. Ve böyle şehirlerimiz de bir ucubeye dönemeyecektir. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı yaptı bilir bunları. Onu tesadüfen mi söyledi yoksa hakikaten gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa mı düştü bilemem ama hatırlarsanız İstanbul üzerinde bir helikopterle uçarken ‘ya İstanbul’a ihanet etmişiz biz de’ demekten kendini alamadı. Biz bunu ne söyleyeceğiz ne de söyleteceğiz. Bunun için söylüyoruz ki imar planını doğru düzgün ve dürüst yapabilmek her baba yiğidin harcı değildir. Bunu ancak bizim kadrolarımız başarabilir” dedi.