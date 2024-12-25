Türkiye ve Çorum özelinde yaptıklarını detaylı sözlerle aktarırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana muhalefete yönelik politik söylemlerinden alıntı yapan Günay, açıklamasında isim vererek CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile isim vermeden bazı muhalefet partilerinin temsilcilerine göndermede bulundu.

CHP'nin ve Çorum vekilinin heybelerinde, ülkenin, milletin ve Çorum'un sorunlarıyla ilgili en küçük bir projesi dahi olmadığını savunan Murat Günay, “Bunların yaptığı tek şey Çorum’un umudunu, enerjisini tüketmektir” ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha önemlisi böyle bir niyetleri, gayretleri ve hazırlıkları da bulunmamaktadır. Kendileri bugüne kadar hangi Bakanlığın kapısından girip Çorum için şöyle bir projemiz var desteklerinizi bekliyoruz demiştir.

Bunların yaptığı tek şey Çorum’un umudunu, enerjisini tüketmektir. Bunların zihniyeti; kendi Ortaçağ ideolojik kafa yapılarıyla toplumu kamplara ayırmak, inançlı ve muhafazakâr insanlara sürekli parmak sallayarak tehdit etmektir. Yüce milletin Meclis kürsüsünde Meclis’e hitap eden bir kadın milletvekilimize; iki gün sonra seçimlerde istismar edecekleri başörtüsü konusunda laf atarak biz Çorumluları utandıran bu zihniyeti yüce halkımızın vicdanına havale ediyorum.

AK Parti muhafazakâr demokrat bir parti olarak kurulmuştur ve kurulduğu günden beri milli ve yerlidir. Attığı adımlarda, yaptığı icraatlarda şu veya bu gücün değil, sadece milletin ne dediğine, halkın ne istediğine bakmıştır. Bundan dolayı milli iradeyi, sandığı ve milletin tercihlerini her zaman en önde tutmuştur.

AK Parti, cumhuriyetçi bir partidir. Bu sebeple bir kişiye, her hangi bir zümreye, PKK gibi eli kanlı, FETÖ gibi milletimizin değerlerini istismar eden terör örgütlerine değil, sadece ve sadece millet iradesine teslim olmuştur.

AK Parti kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne ve milletimizin birliğine husumet göstermeyen herkesi; kökenine, meşrebine, inancına, kılık kıyafetine ve diğer tüm farklılıklarına bakmaksızın kendisinin doğal bir parçası olarak görmüştür. Bunun için AK Parti 85 milyon vatandaşımızın partisi olmuştur.”

“BUNLARIN DERDİ HİZMET ETMEK DEĞİL”

“AK Parti aynı zamanda tüm mazlumların ve mağdurların hamisidir. Bütün hükümetlerimiz dönemlerinde dünyanın neresinde gözü yaşlı, gönlü kırık, eziyet çeken, zulme uğrayan mazlum varsa hepsine aynı kardeşlik hisleri ile el uzattık ve ev sahipliği yaptık. Bundan da asla yüksünmedik, gocunmadık. Geldiğimiz nokta da ne kadar doğru yaptığımızın kanıtıdır.

AK Parti Çorum teşkilatlarımız olarak, milletvekillerimiz olarak, belediyelerimiz olarak Cumhur İttifakı olarak, şehrimizin huzuru, güvenliği için, imarı için, şehrimize yeni yatırımlar getirmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaktayız.

Sağlıktan eğitime, spor tesislerinden, toplu konuttan, sulama göletlerine kadar ilimizi ilçelerimizi donattık, donatmaya devam ediyoruz. AK Partimizin yaptığı icraatları eserleri saymakla bitiremeyiz. Çorum; AK Parti döneminin parlayan yıldızlarından bir tanesi olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi büyük caniler, insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanan sıkıntıları, sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin ve Çorum’umuzun derdiyle dertlenmek değildir. Dertleri hizmet etmek olmadığı için taş üstüne taş koyanları anlamaları da mümkün değildir.”

“BUNLARIN YAPTIĞI TEK ŞEY ÇORUM’UN UMUDUNU, ENERJİSİNİ TÜKETMEKTİR”

“CHP'nin ve Çorum vekilinin heybelerinde, ülkenin, milletin ve Çorum'un sorunlarıyla ilgili en küçük bir projesi dahi yoktur. Daha önemlisi böyle bir niyetleri, gayretleri ve hazırlıkları da bulunmamaktadır. Kendileri bugüne kadar hangi Bakanlığın kapısından girip Çorum için şöyle bir projemiz var desteklerinizi bekliyoruz demiştir.

Bunların yaptığı tek şey Çorum’un umudunu, enerjisini tüketmektir. Bunların zihniyeti; kendi ortaçağ ideolojik kafa yapılarıyla toplumu kamplara ayırmak, inançlı ve muhafazakar insanlara sürekli parmak sallayarak tehdit etmektir. Dikilmiş bir ağacı, çakılmış bir çivisi olmayan bu insanların, kamera önlerinde yaptıkları şovlarla, çektikleri boş nutuklarla siyaset yapılmayacağını milletimiz de, Çorum halkı da, hatta kendi seçmenleri de çok iyi biliyor.”

“YAPARSA AK PARTİ YAPAR, YAPARSA ERDOĞAN YAPAR”

“Bu milletin kendilerine iktidarı vermeyeceklerini de çok iyi bildikleri için laf üstüne laf koyarak bu işi götürürüz sanıyorlar. Evet kendilerinin saymaktan imtina ettiği söylemekten çekindiği bir çok yatırımlarımız var ve onları bugüne kadar AK Parti nasıl yaptı ise bundan sonra da Çorum'un ihtiyacı olan tüm yatırımları da yine biz yapacağız. Yaparsa AK Parti yapar! Yaparsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapar!

Kendilerinden arkaik 3. dünya solculuğunu bırakıp milleti birbirine düşürmekten vazgeçmelerini ve artık Çorum'a bir eser, ufak da olsa bir yatırım, en küçüğünden de olsa bir hizmet getirmek için projeler geliştirmelerini ve bu yönde çalışmalarını bekliyoruz. Böyle yaparlarsa biz de bu çalışmalarına elimizden geldiğince destek olacağımıza söz veriyoruz.”

“AK PARTİ ÜZERİNDEN KİMSE İTİBAR DEVŞİREMEZ”

“Son günlerde gündeme getirilen kapı kolu meselesi dahi gösteriyor ki yerel seçimlerden sonra AK Partimizin tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum'da da yükselişi devam etmektedir. Çorumlunun teveccühü, partimize ve liderimize olan güveni 23 yıldır azalmadan devam etmektedir.

Partimiz içinde de hesapları olanlar, sıradan konularda bir kaşık suda fırtına koparanlar, partimizi kirli manşetlerle dizayn etmek isteyenler, karanlık odalardan operasyon çekenler, seçimlerde küçük bir mahalle nüfusu kadar oy alamamış olan partiler, milletimizin huzuruna çıkma cesareti bulamayanlar, gündeme gelmek için durumdan vazife çıkaran il başkanı, ya da durumdan vazife çıkaran il başkanına görev paslayanlara AK Parti’den ekmek çıkmaz çıkmayacaktır.

Bizler kimseyi aleyhimize paylaşım yapıyor, sözde haber ya da yorum yapıyor diye, birilerinin yaptığı gibi silahla tehdit etmiyor Çorum’umuza hizmet etmeye devam ediyoruz. Hiçbir paylaşım Çorum’umuza hizmet yapmamıza engel olamayacaktır.

Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve genel merkezimizin partimiz için aldığı kararlara bir başka partinin laf etmesi haddine değildir. Hele hele demokrasi havarisi kesilenler kendi gençlik kolları başkanını silahla tehdit ederek kestiği raconu partimize kesmeye kalkamaz. AK Partimiz üzerinden kimse itibar devşiremez.

AK Parti olarak; teşkilatlarımızla, milletvekillerimiz ile belediye başkanlarımız ile Cumhur ittifakımız ile güçlü bir şekilde işimize bakıyor, yolumuza milletimiz ile devam ediyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ