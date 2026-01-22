Hitit Üniversitesi, yükseköğretimin en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 THE Asya Ödülleri'nde büyük bir başarıya imza attı. 500'ün üzerinde üniversite arasından "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi" kategorisinde finale kalan Hitit Üniversitesi, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden kurum olma yolunda adım attı.

Hitit Üniversitesi, 10 farklı alanda düzenlenen 2026 THE Asya Ödülleri kapsamında "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi" kategorisinde finale kalan üniversiteler arasında yer aldı. Asya kıtasından 500’ün üzerinde başvurunun değerlendirildiği süreçte öne çıkan Hitit Üniversitesi, vizyonu, yenilikçi yaklaşımı ve kurumsal yönetim anlayışıyla finale kalan 8 üniversiteden biri olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Stratejik yönetim ve yönetişim alanlarında benimsediği bütüncül yaklaşımıyla bu önemli listede yer alan Hitit Üniversitesi, liderlik ve yönetim vizyonunu uluslararası düzeyde ortaya koydu. Hitit Üniversitesi, hayata geçirdiği kurumsal yönetişim yapısıyla stratejik planlama, veri temelli karar alma ve performans yönetimini esas alan bir yönetim modeline geçti. Akademik ve idari uzmanlığın bir araya geldiği yapı, stratejik planlama, dijital dönüşüm, veri temelli performans izleme ve projelerle desteklenerek üniversitenin araştırma, inovasyon, bölgesel kalkınma ve uluslararasılaşma alanlarındaki etkinliğine katkı sağladı.

THE Asya Ödülleri; yükseköğretimde uluslararası strateji, liderlik ve yönetim, çevre liderliği, bölgesel kalkınma, araştırma projeleri, inovasyon, öğretme ve öğrenme stratejileri gibi alanlarda sergilenen örnek uygulamaları ödüllendirmeyi amaçlayan, Asya kıtasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

