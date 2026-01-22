Çorum Çölyak Derneği’nin Amasya’da düzenlenen “2. Hitit Güneşi Aile Hekimliği Kış Okulu” kapsamında gerçekleştirdiği Glütensiz Ürünler Atölyesi, aile hekimlerinden büyük ilgi gördü.

“2. Hitit Güneşi Aile Hekimliği Kış Okulu”, geçtiğimiz hafta Amasya’da yapıldı. Kongrenin başkanlığını Amasya Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Onur Öztürk, onursal başkanlığını ise Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Derya İren Akbıyık yaptı. Sağlık alanındaki güncel yaklaşımların ele alındığı kongreye Çorum Çölyak Derneği de katılım sağladı.

Kongrenin üçüncü gününde Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Coşkun tarafından “Glütensiz Ürünler Atölyesi” düzenlendi. Ayrıca kongre alanında çölyak farkındalık standı açılarak katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Çorum Çölyak Derneği Amasya Temsilcisi ve glütensiz ürünleriyle çölyaklıların takdirini kazanan Ayla Yıldız’ın şefliğinde Dolphin Kafe’de gerçekleştirilen atölyede, aile hekimlerine çölyak hastalığı ve glütensiz beslenmenin önemi anlatıldı. Katılımcılar, uygulamalı olarak glütensiz simit ve glütensiz kurabiye yapımını deneyimledi. Workshop, hekimlerden büyük beğeni topladı.

Atölye çalışmasının ardından aile hekimlerine katılım belgeleri, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve Şef Ayla Yıldız tarafından takdim edildi. Öğleden sonra ise kongre merkezinde açılan stantta, hekimlerin atölyede hazırladığı glütensiz ürünler sergilendi. Bunun yanı sıra farklı glütensiz ürünler tanıtılarak çölyaklılar için güvenli gıda alternatifleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, aile hekimlerinin gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Böylesine güzel ve faydalı bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Glütensiz Ürünler Atölyemiz samimi ve verimli bir ortamda gerçekleşti. Bizlere ev sahipliği yapan Amasya temsilcimiz Ayla Yıldız’a teşekkür ediyorum. Ayrıca çölyak farkındalık standımıza destek veren Karve Glütensiz Erişte ve Dr. Schär Glütensiz Un firmalarına da teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Azak, derneğe kongrede yer veren Onursal Başkan Prof. Dr. Derya İren Akbıyık, Kongre Başkanı Prof. Dr. Onur Öztürk, düzenleme komitesi ve emeği geçen herkese çölyaklılar adına teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi