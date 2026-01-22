Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Defterdarlığı işbirliğinde, iş dünyasını yakından ilgilendiren “Sahte Belge ile Mücadele Gözetim Programı” düzenlenecek.

Program bugün (22 Ocak 2026 Perşembe günü) saat 14.00’te, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Eğitimde, sahte belge düzenlenmesi ve kullanımıyla mücadele kapsamında mevzuat, riskler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapılması amaçlanıyor.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, programa özellikle muhasebeciler, mali müşavirler, firma yetkilileri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımının önem taşıdığını belirterek, tüm ilgilileri etkinliğe davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi