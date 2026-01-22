İl Müftülüğü koordinesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan 255 kişilik yarıyıl tatili umre grubu, düzenlenen programla dualar eşliğinde uğurlandı.

Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde düzenlenen umre programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğretmen, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan ve 14 gün sürecek umre programına katılan kafile için iki ayrı günde uğurlama programı yapıldı. Programlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Müftülük Tasavvuf Musikisi Korosu’nca seslendirilen ilahiler, tekbirler, salavatlar ve telbiyelerle manevi atmosfer doruğa ulaştı.

İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal’ın yaptığı dua ile sona eren uğurlama programında Türkiye Diyanet Vakfı ve Çorum Belediyesi’ne ait mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Uğurlamada konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, umre yolcularına kutsal beldelerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli hatırlatmalarda bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın da umreye giden vatandaşlara hitap ederek, ibadetlerinin kabul olmasını diledi ve “salimen gidip gânimen dönmeleri” temennisinde bulundu.

