Sosyal belediyecilikte önemli çalışmalara imza atan Belediye, Sosyal Destek Kart uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar veriyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek karttan faydalanan 6 bin 895 aileye 2023 yılında toplam 12 Milyon TL’lik yardımda ödeme yaptıkların açıkladı.

HEM İHTİYAÇ SAHİPLERİ

HEM DE ESNAFA YARAR

Gıda Bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç sahibi vatandaşların istediği yerden alışveriş yapabilme imkânı sunduklarını dile getirdi.

Sosyal destek kartı uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, sosyal destek kart kullanan ihtiyaç sahiplerinin şehrimizdeki 105 yerel marketten alışveriş yapabildiklerini hatırlattı.

800 TL’YE

YÜKSELDİ

Belediye Başkanı Aşgın, hane başına yapılan ödemelerin 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren 500 TL’den 800 TL’ye çıkardıklarını da sözlerine ekledi.