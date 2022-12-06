Balıkesir kökenli olan ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamlayan Op.Dr. Özışık, 2009’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl TUS sınavı ile yine Gazi Tıp’ta Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda ihtisasa başlayıp 2014 yılında uzman oldu. Zorunlu hizmetini Şanlıurfa’da yapan Dr. Özışık, 3 yıl boyunca en zorlu gebelik ve doğumlara müdahale etti, pek çok anne ve bebeğin hayatına dokundu.

Op.Dr. Mehmet Seçkin Özışık, Şanlıurfa yıllarını “Hem büyük bir hizmet, hem de büyük bir deneyim” olarak niteliyor.

2016 yılında girdiği yan dal uzmanlık sınavında büyük başarı göstererek Türkiye üçüncüsü olan Dr. Özışık, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, duayen hocalardan eğitim alıp sınavda da üstün başarı göstererek 2020 yılında Perinatoloji/ Yüksek Riskli Gebelikler Yan Dal Uzmanlığı unvanını kazandı. Eş durumundan Çorum’a, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandı.

İki yıl burada hizmet veren Op. Dr. Mehmet Seçkin Özışık yaptığı ayrıntılı ultrason, amniyosentez, zorlu gebelik takibi, zorlu doğum ve sezaryenlerle Çorum’a hizmet etti.

Perinatoloji uzmanını “Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığının üzerine yan dal eğitimi alan, gebelik takibi ile birlikte zorlu gebeliklere müdahale eden, ayrıntılı ultrason yapan, amniyosentez, koryon villus örneklemesi ve kordosentez yapan uzman kişi” olarak tanımlayan Dr. Özışık, “20-24. haftalarda anne karnı detaylı ultrasonunun, sadece bir görüntüleme olmayıp, bu profesyonelliğin genetik tarama ve klinikle birleşerek gerçek tanıya yaklaşılabileceğini” ekledi.

Çorum’ a üst düzey ultrason cihazı ile üst düzey hizmet verdiklerini ileten Dr. Seçkin Özışık, kan ve genetik tahliller için Ankara’ da özel bir laboratuar ile anlaştıklarını, böylelikle hızlı ve kesin tanı fırsatının elde edildiğini söyledi.

(Haber Merkezi)

