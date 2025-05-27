Yağmur duası ve şükür kurban etkinliğine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Halk-Lis Başkanı Benan Sir, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, iş insanları; Halis Durakaya, Nadir Gültekin, Arap Gürlek, eğitimci ses sanatçısı Esra Öztürk, ADD Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, BES Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ceyhan, Palabıyık Köyü Muhtarı Ali Ekber Yılmaz, Palabıyık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sami Toprak, köy sakinleri ve çok sayıda misafirler katıldı.

Editör: SELDA FINDIK

Etkinlikte vatandaşlar, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti.Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz, bu tür geleneksel etkinliklerin devam edeceğini belirterek, yağmur duası ve şükür kurbanı organizasyonuna destek veren, katkıda bulunan ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.