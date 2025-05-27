Sağlık Bakanlığı 2025 yılında 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacak. Bu kapsamda Çorum'da göreve başlayacak 40 temizlik görevlisi için bugün Ankara’da kura çekimi gerçekleştirildi.

İŞTE KURA SONUÇLARI

“Merve Baş, Ali Çetin, Selenay Bayat, Hasan Karadağ, Tunahan Düzgün, Rıza Özçiftçi, Celal Yıldız, Rümeysa Köylü, Fatma Maraz, Muhammet Can Kalabas, Hakan Yılmaz, Dursun Diker, Büşra Borucu, Soner Çınar, Serkan Karasoku, Buse Bıyık, Eren Guşku, Abdülkadir Özdemir, Ali Katılmış, Şeyda Nur Şahin, Emre Kışlalıoğlu, Barış Kürekçi, Serkan Kırçiçek, Furkan Emre Yıldırım, Samet Demirparmak, Serkan Dilmen, Oğuzhan Kaya, Seher Erduran, Özlem Çılgın, Süleyman Tunay Örkmen, Ali Osman Köse, Sibel Köse, Serap Yarış, Serkan Kamaz, Yunus Emre Gül, Burak Ünal, Dilan Bolat, Yeşim Demir, Ali Osman Dalkıç, Sibel Sırçalı”

KURANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.

KURADA YEDEK OLAN ADAY NE YAPACAK?

Asil olarak hak kazanan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruları takip edecek ve evraklarını teslim edecek. Kurada asil olarak çıkan ancak belirtilen sürede belge teslim etmeyen veya yanlış bilgi veren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.