Çorum’un badmintondaki lokomotifi Osmancık’tan bir Türkiye derecesi daha geldi. Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkek takımı, Kastamonu’da düzenlenen Okullararası Küçükler Türkiye şampiyonasında ikinci oldu.

Kıvanç Gökgöz, Çağan Boyar, Mehmet Gökgöz ve Muhammed Zahid İbhan’dan oluşan Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkek takımı, finalde yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

Yağmur Koçak, Zümra Şahin, Rana Şahin, Işıl Banu Uluhan, Eslem Köroğlu ve Eylül Serra Kütkük’ten oluşan Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu kız takımı ise Türkiye beşinciliğini elde etti.

Kazanılan bu başarılar, 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Osmancıklı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’a ithaf edildi. Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Barış Boyar, “Senin adını taşıyan bu okulda, öğrencilerimiz yalnızca akademik değil, insani ve sportif değerlerle de yetişiyor. Bu derece senin hatırana, senin ilhamına ithafımızdır. Ruhun şad, mekânın cennet olsun Aybüke öğretmenim” ifadelerini kullandı.