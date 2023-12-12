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Sorkoğlan köylüleri, Dilek bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla İzmir’de ünlü sanatçılar Mustafa Özarslan, İlke Yıldız ve Adem Erkeker’in de katılımı ile dayanışma gecesi düzenledi.

DİLEK ÇINAR İÇİN

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Çorum Sorkoğlan Köyü Derneği İzmir Şubesi, SMA tip 1 hastası olup, yaşam mücadelesi veren Dilek Çınar bebeğe “Umut ve Dayanışma Gecesi” düzenledi. Geceden ve yardım kampanyasından elde edilen toplam 2.5 milyon TL., Dilek bebeğin ailesine bağışlanacak.

Sorkoğlan Köyü Dernek Başkanı Eren Ergan'ın öncülüğünde SMA hastası Dilek bebek için Seyirtepe Kordelya Salonunda yardım gecesi düzenlendi. 120 üyesi bulunan derneğin organizasyonuna 600 kişilik katılım sağlanırken, belediye başkanları, iş insanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, dernek yönetimi ve derneğin gençlik kolları ile çok sayıda davetlinin katıldığı gece coşku içerisinde tamamlandı.



Ünlü sanatçılar Mustafa Özarslan, İlke Yıldız ve Adem Erkeker’in türküleriyle renklenen gecede büyük bir dayanışma örneği sergilendi.

“BU SİNERJİMİZ

ÖRNEK OLMALI”

Eren Ergan, 25 haneli, 120 üyesi olan bir köy derneğinin ortaya çıkardığı sinerjinin daha büyük sivil toplum kuruluşlarını ve kamu kuruluşlarını harekete geçirmesini ümit ettiklerini belirterek, “toplum yararına işler yapabilmemiz için, bu tarz kampanyalarda ve bundan sonra yapacağımız bütün kampanyalarda herkesin desteğini bekliyoruz.

“SMA DEĞİL, DİLEK

BEBEK KAZANACAK”

Dayanışma gecesinde 1 milyon TL bağış topladık. Daha önce de sosyal medya üzerinden bir kampanya yaptık. Kampanya ile de 1.5 milyon TL toplamıştık. Dilek bebeğin tedavisi için toplam 2.5 milyon TL’lik katkımız oldu. Dilek bebeğin sağlığına kavuşması için desteğimiz sürecek. Her şey Dilek bebek için. SMA değil, Dilek bebek kazanacak” dedi.