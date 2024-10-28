Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 10’uncu hafta maçında konuk ettiği Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek bu sezon sahasında ilk galibiyetini alıp düşme hattından çıkarken, Başkan Oğuzhan Yalçın karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, “Sonu ne olur bilmiyorum ama onurlu ve şerefli bir şekilde savaşıyorum” ifadelerini kullanan Başkan Oğuzhan Yalçın’ın, hem kendisinin yalnız bırakılması, hem de bu maçta taraftarların takımı yalnız bırakması nedeniyle böyle bir paylaşım yaptığı tahmin ediliyor.

Editör: Haber Merkezi