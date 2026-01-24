Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 22.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi’ni konuk etti. Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Sungurlulu voleybol severler de yoğun ilgi gösterdi. Maça üst üste bulduğu sayılarla etkili başlayan Sungurlu temsilcisi son bölüme kadar üstünlüğünü koruyarak seti 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu devam ettiren Çorum’un efeleri bu seti de 7 sayı farkla kazandı skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette oyundan düşen rakibi karşısında file dibinde adeta şov yapan Çorum temsilcisi seti 25-15 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından üst üste yedinci galibiyetini alan Çorum’un efeleri puanını 44’e yükselterek ikinci sıradaki yerini iyice sağlama aldı. Konuk TVF Spor Lisesi ise 13 puanda kaldı.

SALON: Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Gamze Akman, Hasan Olgun.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Berkun, Erenhan, Abdulsamet, Burak, Berke, A.Kaan, Mehmet Kantarcıoğlu, Eneshan, Mehmet Cam, Serkan.

TVF SPOR LİSESİ: M.Eren, Ata, Ömer Taha, Alp, Berk, Furkan, Emre, Doğukan, Ege, Kaan, Denizalp, A.Haluk.

SÜRE: 1 saat 18 dakika.

SETLER: 25-17, 25-18, 25-15.