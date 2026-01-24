Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.hafta maçında, yarın Sarıyer’le deplasmanda karşılaşacak. Son 6 deplasman maçından sadece 1 puan çıkartabilen Kırmızı-siyahlı takımda hedef 3 puan olarak belirlendi.

Geçtiğimiz hafta, lig sonuncusu Adana Demirspor’u 4-1 yenerek lider Amed karşısında aldığı 1-0’lık yenilgiyi telafi eden Arca Çorum FK, bu kez İstanbul’da galibiyet arayacak. Süper Lig yolunda artık her puanın altın değeri taşıdığı haftalara girilirken, kayıp yaşamak istemeyen Çorum temsilcisi, son haftaların formda takımlarından Sarıyer karşısında galibiyet mücadelesi verecek. Hafta başından beri hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdüren kırmızı-siyahlı takım bugün öğle saatlerinden Merzifon’dan uçakla İstanbul’a gidecek. Kritik maç öncesinde bahis cezaları süren Hasan Hüseyin, Atakan Cangöz, Arda Hilmi ve Eren Karadağ’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Attamah forma giyemeyecek.

Teknik direktörlük görevine Servet Çetin’in getirilmesinden sonra özellikle son haftalarda hem de ligin şampiyon adaylarına karşı aldığı galibiyetlerle dikkat çeken ve düşme potasından çıkıp play-off hattına dayanan Sarıyer cephesinde ise yeni hedef Arca Çorum FK. Mavi-beyazlı takım, şampiyonluğun güçlü adayı Çorum FK’yı da yenerek play-off umutlarını biraz daha artırmayı hedefliyor.

35 puanlı 5.sıradaki Arca Çorum FK ile 27 puanlı Sarıyer arasında Pazar günü Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanacak maçta Muğla bölgesi üst klasman hakemi Hakan Ülker düdük çalacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Ülker’in yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Kadir Akıllı ile İstanbul bölgesinden Çağrı Yıldırım yapacak. İzmir bölgesinden Muhammet Alperen Çopur da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.