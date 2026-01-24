Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 473 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 205 galibiyet alırken, 128 beraberlik, 140 da yenilgi yaşadı. Hanesine 743 puan yazdıran Arca Çorum FK attığı 678 gole karşılık 502 gol yedi.

DEPLASMANDA 235 MAÇ 307 PUAN

Arca Çorum FK, 473 maçın 238’ini deplasmanda oynadı. Bu karşılaşmalarda 81 galibiyet, 64 beraberlik, 93 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar rakip fileleri 285 kez havalandırırken, kalelerinde 280 gol gördüler ve 307 puan topladılar.

Arca Çorum FK, sahasında çıktığı 235 maçta ise 124 galibiyet, 64 beraberlik, 47 mağlubiyet aldı. Hanesine 436 puan yazdıran Çorum temsilcisi attığı 394 gole karşılık kalesinde 222 gole engel olamadı.