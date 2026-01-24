Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 22.hafta maçında Sungurlu Belediyespor evinde Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek. Lig’de oynadığı son altı maçını kazanan Çorum temsilcisi bugün oynanacak maçtan da galip ayrılarak seriyi sürdürmek istiyor.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak bu kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda ise, Yücelen Anamurspor ile Onikişubat Belediyespor, Fenerbahçe ile Düzce Belediyespor, Şiran Akademi ile Osmangazi Belediyespor ve 1954 Adanaspor ile Niksar Belediyespor karşı karşıya gelecek.