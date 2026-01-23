Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda gerçekleşen U13 Futbol Ligi’nin teknik toplantısı Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve kulüp temsilcileri katıldı. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan bu sezon U13 Futbol Ligi’nde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Ayan, 18 takımın 3 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceğini duyururken, her grubu birinci sırada bitiren 3 takımın 2025-2026 sezonunun şampiyonu olması yönünde talebini kulüplerin oylamasına sundu. Oy çokluğu ile yeni statü kabul edildi.

28 Şubat’ta başlayacağı açıklanan U13 Futbol Ligi’nde çekilen kura sonunda A grubu Alaca Belediyespor, Çorum İdman Yurdu, Vefaspor, Çorum Anadolu FK, Çorumgücü ve Hattuşaspor, B grubu Bayat Belediyespor, İskilipgücü, Arca Çorum FK, 1907 Gençlikspor, Gençlerbirliği ve İkbalspor, C grubu ise 1953 Osmancıkspor, Mimar Sinanspor, Osmancık Kandiberspor, Gülabibeyspor, Devanespor ve Hitit Anadoluspor olarak belirlendi.