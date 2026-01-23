2023-2024 sezonunda Giresunspor'dan Çorum FK'ya transfer olan ve Kırmızı-Siyahlı forma ile 2 sezonda 28 maça çıkan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika ekiplerinden SV Zulte Waregem'e transfer oldu.

Genç oyuncu transferinin resmiyet kazanmasının ardından 2 sezon formasını giydiği Arca Çorum FK'ya veda mesajı yayınladı.

Kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çorum FK forması ile geçirdiğim bu süreç benim için sadece futbol değildi, aynı zamanda çok değerli anılar demekti. Sahada ter döktüğüm, sevinci ve üzüntüyü birlikte paylaştığım herkesin bende yeri ayrı.

Bu formasını giydiğim ilk günden bu yana bana destek olan başta başkanımız Baran Korkmazoğlu Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu, Sportif Direktörümüz Mustafa Soley ve büyük Çorum FK taraftarına bana güvendikleri ve emek verdikleri için teşekkür ederim.

Bizim için gecesini gündüzüne katan kulüp personellerimize, sahada beraber savaştığım takım arkadaşlarıma, Çorum FK'ya ve büyük taraftara şampiyonluk yolunda başarılar dilerim" dedi.

Çorum FK'ya transfer olduğu dönemde eski Başkan Oğuzhan Yalçın'ın büyük fedekarlık yaptığını bilen bazı taraftarlar Kadir Seven'in veda mesajında Yalçın'a teşekkür etmemesini ise yadırgadı.