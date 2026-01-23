Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Hitit Dağcılık Spor Kulübü arasında, doğa sporları ve dağcılık eğitimini güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu ile Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur imza attı.

Anlaşma kapsamında akademik personel ve öğrenciler için ortak çalışmalar yürütülmesi, uygulamalı ve teorik eğitimlerin artırılması ve dağcılık alanında bilimsel araştırmaların desteklenmesi hedefleniyor. Türkiye’de nadir bulunan 4. Kademe Dağcılık Antrenörlüğü belgesine sahip Doç. Dr. Zafer Doğru’nun katkılarıyla eğitim kalitesinin artırılması planlanıyor.

İş birliği ile Çorum’da dağcılık kültürünün geliştirilmesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve Avrupa Birliği destekli projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.