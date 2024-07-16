Daha önce Ahlatcı Holding'in Çorum FK ile isim sponsorluğu konusunda kesin olmamakla beraber ön anlaşma sağladığı bilgisine ulaşılmıştı. Son alınan bilgilere göre, Ahlatcı Holding'in geçen sezon olduğu gibi bu sezonda 1 milyon dolar +KDV sponsorluk anlaşması sağladığı kesinleşti.

Ahlatcı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın sponsorluk anlaşması noktasında Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'dan bir de talebi oldu. Ahlatcı, Çorum FK'nın yeni sezonda şampiyonluğa oynamasını istedi.

Öte yandan, Çorum FK Yönetimi sırt reklamı sponsorluğu için geçen sezon olduğu gibi yine Arca Holding ile anlaştı.

Türkiye'nin iki dev firmasi ile yapılan sponsorluk anlaşması ardından Çorum FK'ya ilk peşinatlar ödenerek yapılacak transferler öncesi kulübün de acil nakit ihtiyaci karşılandı.

Bu gelişmeler sonrası Başkan Oğuzhan Yalçın'ın yarın bir basın toplantısı düzenleyip gelişmeleri kamuoyuna açıklayacağı öğrenildi.