20 takımlı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Futbol Federasyonu’nun planlamasına göre ilk yarının 18 ve 19.haftaları oynatılmadan 17.hafta maçlarından sonra ilk yarı sonlandırıldı. Ahlatcı Çorum FK, topladığı 25 puanla play-off potasında yer almasına rağmen puan olarak tarihinin en kötü ikinci, son 12 sezonun ise en kötü performansını ortaya koydu.

EN EZ PUAN 2012-2013’TE TOPLADI

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ilk yarılar itibariyle 13 sezon içerisinde en az puanı ilk sezonunda topladı. O zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK, 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi alarak 22 puan toplamış ve devreye 8.sırada girmişti.

SON 12 SEZONUN EN AZ PUANINI BU SEZON ALDI

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon topladığı 25 puanla ise son 12 sezonun en kötü puan performansına imza attı. 17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, hanesine 25 puan yazdırıp devreye 7.sırada girdi.

REKOR 34 PUAN

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, en çok ilk yarı puanını 2021-2022 Sezonunda aldı. Kırmızı-siyahlı ekip 19 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alarak 34 puan toplarken, 2022-2023 sezonunda 33 puan, 2017-2018 sezonunda 32 puan, 2019-2020 sezonunda 31 puan, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında 30’ar puan, 2016-2017 sezonunda 29 puan, 2018-2019 sezonunda 28 puan, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında 26’şar puan, geçen sezon ise 27 puan topladı.

ORTALAMADA EN KÖTÜ 4. SEZON

Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon 17 maçta topladığı 25 puanla tutturduğu 1,47 puan ortalaması ise kayıtlara en kötü dördüncü performans olarak geçti. Kırmızı-siyahlı ekip 2012-2013 sezonunda 1,29, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında 1,44 puan ortalaması tutturdu.

En yüksek ortalama ise 2017-2018 sezonunda yakalandı. Kırmızı-siyahlı ekip 17 maçta aldığı 32 puanla 1,88 puan ortalaması ile ilk yarıyı kapatırken, 2022-2023 sezonunda 1,83, 2019-2020 sezonunda ise 1,82 puan ortalaması tutturdu.