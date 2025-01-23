Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında aldığı 3-1’lik Ümraniyespor galibiyeti, tarihinin en iyi ikinci, son 11 sezonun ise en iyi ikinci yarı başlangıcı oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ GALİBİYETLE BAŞLADI

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçları itibariyle son 11 sezonun en iyi başlangıcını bu sezon yaptı. İlk yarıda, İstanbul’da 3-0 yenildiği Ümraniyespor’u Çorum’da 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı takım, üçüncü kez ikinci yarıya galibiyetle başladı.

EN İYİ BAŞLANGIÇTA ORHANGAZİ’Yİ 5-0 MAĞLUP ETTİ

Ahlatcı Çorum FK, 2013-2014 sezonunda, ilk yarıda 2-1 yenildiği Bursa temsilcisi Orhangazispor’u rövanşta 5-0 yenerek tarihinin en iyi ikinci yarı başlangıcını yaparken, geçen sezon da Tuzlaspor’u evinde 2-1 yenmişti.

3 BERABERLİK

Kırmızı-siyahlı takım, 13 sezonun 3’ünde ikinci yarıya beraberlikle başladı. 2014-2015 sezonunda, sahasında Denizli ekibi Kızılcabölükspor’la 1-1, 2016-2017 sezonunda da İstanbul’da Beylerbeyi ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısına ise sahasında aldığı 0-0’lık Şanlıurfaspor beraberliği ile başladı.

7 KEZ YENİLGİ İLE BAŞLADI

Ahlatcı Çorum FK, 7 sezonun ikinci yarısına yenilgiyle başlarken, 2012-2013 sezonunda, evinde Altınordu’ya 2-1, 2015-2016 sezonunda, deplasmanda Dersimspor’a 2-0, 2017-2018 sezonunda, sahasında Tepecikspor’a 3-1, 2018-2019 sezonunda, deplasmanda Muğlaspor’a 2-0, 2019-2020 sezonunda, deplasmanda 1922 Konya’ya 1-0, 2020-2021 sezonunda, deplasmanda Manisa FK’ya 1-0, 2021-2022 sezonunda ise yine deplasmanda Diyarbekirspor’a 2-0 kaybetti.