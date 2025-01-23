Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 20.hafta maçlarının seyirci sayıları açıklandı. Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında Ümraniyespor’u 3-1 yendiği maç stattan en çok izlenen 3 karşılaşma oldu.

Ligin 20.haftasında oynanan toplam 10 karşılaşmayı 31714 biletli seyirci izlerken, haftanın seyirci rekoru Diyarbakır’da oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Ankaragücü maçında kırıldı. 1-1 biten karşılaşmayı 12.036 biletli seyirci izledi. 5.431 seyirci ile Şanlıurfaspor-Ankaragücü maçı en çok izlenen ikinci maç olurken, Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor karşılaşması 5172 seyirci ile üçüncü sırayı alandı.