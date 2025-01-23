Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 20.haftasında, sahasında Ümraniyespor’u 3-1 yendiği maçla ilgili olarak iki disiplin ihlali nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, kırmızı-siyahlı kulübü taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53.maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca PFDK’ya sevk etti.

Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Şanlıurfaspor, Ankaragücü maçındaki “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Erzurumspor, Bandırmaspor maçındaki “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle, Amed Sportif Faaliyetler, Fatih Karagümrük maçındaki “saha olayları” nedeniyle, Sakaryaspor, Keçiörengücü maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Pendikspor, Yeni Malatyaspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Kocaelispor da Gençlerbirliği maçındaki “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Ahlatcı Çorum FK, son haftalarda PFDK’nın müdavimleri arasında yer almaya başladı.