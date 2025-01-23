Çorum’un amatör futbol kulüplerinden Kültürspor’un alt yaş gruplarında forma giyen ve geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mert Ali Yigen’i futbol oynadığı arkadaşları unutmadı.

Mimar Sinan Sahası’nda oynanan Mimar Sinanspor-Buharaspor U18 Ligi 3.hafta erteleme maçında Mimar Sinanspor’lu futbolcular attıkları her gol sonrası Mert Ali Yigen için “18.01.2025 Mert Ali Yigen Ölümsüzdür” yazılı tişörtü ve H.E.Kültürspor’da giydiği 67 numaralı formayı açarak arkadaşlarını bir kez daha andılar.

Mimar Sinanspor’lu genç futbolculara maçı izleyen taraftarlar alkışlarla destek verdiler.