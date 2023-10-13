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Dinçer Solmaz ve ekibi İl Seçim Kurulu’nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata törenine; Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, eski il başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.



CHP İl Başkanlığı görevine seçilen Dinçer Solmaz’ın kesinleşen listesi de şu şekilde açıklandı: “

YÖNETİM KURULU: Arzum Meryem Akdoğan, Ali Çan, Cemal Demir, Uğur Eke, Serpil Erol, Ali Gökşen, Nafiye Kalender Eryücel, Haydar Keçeci, Gülay Özbal, Hülya Özdemir, Ali Özgür, Garip Özgür, Burak Özten, Feza Piroğlu Ünaldı, Utku Sinğil, Kenan Sir, Onur Sucu, Filiz Uygar Arslan, Celal Uysal, Halil Ünal.

DİSİPLİN KURULU: Cengiz Akveran, Hulusi Aydaş, Mahmut Bayatlı, Memiş Biçer, Yeter Özer, Ali Şahin, Yurdal Topakkaya, Yılmaz Uçar, Firdevs Yalçın.

KURULTAY DELEGELERİ: Dinçer Solmaz, Utku Ulaş Taşar, Özgür Kılıç, Kenan Sir, Burçin Solmaz Polat, Feridun Ayvazoğlu, Veli Uysal, Celal Uysal.