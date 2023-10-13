Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen devir teslim törenine çok sayıda parti yöneticisi ve üyesi katıldı. Önceki dönem CHP İl Başkanı Ümit Er görevini Dinçer Solmaz'a devrettikten sonra kısa bir konuşma yaptı.

CHP’yi en iyi şekilde temsil ederek partilerinin büyümesini ve oy oranını artırması için tüm kadrolarıyla birlikte omuç omuza çalıştıklarını söyleyen Ümit Er; “Bunun neticesinde 35 yılda Çorum'da merkez ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci yaptık. Bayrağı bizlerden devralan Dinçer kardeşimizle birlikte inşallah yerel yönetimlerde de partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız. Ben değerli başkanımızı ve seçilen bütün yol arkadaşlarımızı kutluyor kendilerine sizlerin huzurunuzda bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.



CHP Çorum İl Başkanlığı görevine seçilen Av. Dinçer Solmaz ise görevin bir bayrak yarışı olduğunu, bu bayrağı devraldıklarını belirterek, “Bugüne kadar bu bayrağı bizlere onurla taşıyıp devreden il başkanımız Ümit Er ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Üç listeli bir yarış gerçekleştirdik, rengarenk bir kongre süreci atlattık ama artık bizler açısından liste rengi ayrımı kalmamıştır. Sarı liste de bizimdir, mavi liste de bizimdir, beyaz liste de bizimdir. Ortada tek bir liste vardır o da Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanan sizlerin ortak listesidir” şeklinde konuştu.

Zor bir görev almak için yola çıktıklarını vurgulayan Dinçer Solmaz, yerel seçimlere atıfta bulunarak şunları söyledi: “Elbirliği ve gönül birliğiyle yapılacak olan bu mücadelede bizler inanıyoruz ki dün nasılsa yarın da öyle olacaktır, el ele kol kola, omuz omuza vererek 1994 yılında rahmetli başkanımız Turhan Kılıçcıoğlu'nun emanet bıraktığı o makamı sizlerin ve bizlerin ortak mücadelesiyle yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmak şiarıyla mücadelemize başlıyoruz. Bu partide hangi makamda olursak olalım bir onurdur. Bir daha büyük toplantıyı Çorum Belediye Başkanlığını almış bir şekilde coşkumuzu artıracağımızı ümit ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum”

CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen devir-teslim törenine katılan Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da yeni seçilen il Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve ekibini tebrik ederek başarı dileklerini iletti.