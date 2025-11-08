Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında yapılan toplantıda İç Anadolu Bölgesindeki illerin il başkanları katıldı.

Toplantıda iller arası koordineli çalışmanın önemi üzerinde durularak, partinin iktidar yolunda güçlü bir işbirliği ağı örülmesi, il başkanları arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, bazı çalışmaların, eylem ve etkinliklerin ortak hareket edilerek yapılaması benimsendi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, partinin yerelde ve genelde iktidar olması için il başkanlarının ve parti yöneticilerinin birlikte hareket etmesini önemsediklerini ifade ederek, il başkanları bölge toplantısının son derece verimli geçtiğini söyledi.

Muhabir: SELDA FINDIK