Türkiye ve Çorum’un önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Tez Grup Oksijen–Oluklu Mukavva–Enerji Fabrikası, sosyal sorumluluk bilinciyle dikkat çeken bir adım attı. Firmanın sahipleri ve ortakları Malik Battal ile Ömer Battal ve firma danışmanı (E. Astsubay) Dr. Naci Çuhacı, TEMAD üyesi bir emekli astsubayı işletmelerinin bir bölümünde görevlendirerek örnek bir katkı sundu.

TEMAD Çorum Şube Başkanı Umur Bahar, Tez Grup’a bu duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkürlerini ileterek, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki güçlü bağların önemine dikkat çekti.

Bahar, “Tez Grup’un bu örnek davranışı, emekli askerlerimizin sivil hayatta da üretken bireyler olarak yer almalarına olanak tanırken, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmayı da güçlendirmektedir. TEMAD olarak, üyelerimizin topluma ve üretime katkı sağlamaya devam etmesi için bu tür iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ediyor, MÜSİAD ve Tez Grup’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR