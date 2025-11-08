Başkan Aşgın, “Bütçemizin ve kaynaklarımızın her kuruşunu halkımıza hizmet için, şehrimize yatırım için kullanıyoruz. Çorum Belediyesi olarak güçlü mali yapımız sayesinde hem devam eden projelerimizi tamamlayacak hem de yeni projelerimizi hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SUYA VERDİĞİMİZ ÖNEMİ BÜTÇEMİZLE GÖSTERİYORUZ”

Başkan Aşgın, konuşmasında özellikle su yatırımlarına dikkat çekerek, bütçenin %14’ünün su yatırımlarına ayrıldığını belirtti. “Birçok belediyede su kesintilerinin konuşulduğu bir dönemde biz, hem 2025’te hem de 2026’da suya öncelik veriyoruz. Bu alandaki gayretimiz şehrimizin geleceği için büyük önem taşıyor” dedi.

GÜÇLÜ MALİ YAPI, GÜÇLÜ ÇORUM

Çorum Belediyesi, mali disipliniyle dikkat çekerken, tüm kaynaklarını halkın yaşam kalitesini artıracak projelere yönlendiriyor. Başkan Aşgın, “Güçlü mali yapımız, planlı yatırım anlayışımız ve hizmet önceliğimizle 2026 yılı da Çorum için bir yatırım yılı olacak” diyerek bütçenin şehrimiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ

YATIRIMLAR 2026’DA DA HIZ KESMEYECEK7 milyar 980 bin TL’lik 2026 yılı tahminin bütçesinin %80’i yatırım ve hizmet üreten müdürlüklere ayrıldı. Çorum Belediyesi’nin bütçelenen projeleri arasında kente değer katacak birçok önemli yatırım bulunuyor.Kongre-Kültür Merkezi ve Kütüphane Kompleksi Yapımı, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Kale İçi Yaşam Alanı ve Restorasyon Yapımı, Gençpark Yapımı, 2 Adet 250 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu (Gülabibey-Bahçelievler), Velipaşa Konağı Restorasyonu, Daimi Sebze, Meyve ve Balık Pazarı Yapımı, Çok Amaçlı Etkinlik Salonu Yapımı, İkiz Konak Restorasyonu, Pazartesi ve Cumartesi Pazarlarının üzerinin kapatılması, Gündüz Bakımevi (Bahçelievler Mahallesi), 15 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Hidro Elektrik Santrali yapımı gibi önemli yatırımlar bütçe içerisinde yer alıyor.Toplantı sonunda, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm meclis üyelerinin yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi.