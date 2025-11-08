ENFLASYON FARKI YÜZDE 5’İ AŞTI

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için 2025’in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5’i aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre Temmuz-Ekim dönemi enflasyonu yüzde 10,25 olarak açıklandı. Böylece memurların 4 aylık dönemde yüzde 5’lik farkı aştığı kesinleşti. Bu farkla birlikte ocak zammı şimdiden yüzde 16,55’e ulaştı.

MERKEZ BANKASI’NDAN İPUCU GELDİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığında duyurdu.

Enflasyon yüzde 31 olursa toplam zam yüzde 18,7

Enflasyon yüzde 33 olursa toplam zam yüzde 20,5 olacak.

Mesleklere göre tahmini yeni maaşlar

Şube Müdürü (1/4): 76.659 TL → 91.994 – 93.374 TL

Memur (Üniv. Mezunu 9/1): 52.617 TL → 63.456 – 64.403 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 67.766 TL → 81.438 – 82.658 TL

Öğretmen (1/4): 61.146 TL → 73.580 – 74.681 TL

Başkomiser (3/1): 74.490 TL → 89.420 – 90.760 TL

Polis Memuru (8/1): 68.084 TL → 81.816 – 83.041 TL

Uzman Doktor (1/4): 126.119 TL → 150.703 – 152.973 TL

GÖZLER 3 OCAK’A ÇEVRİLDİ

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, 3 Ocak 2026’da açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle kesinlik kazanacak.