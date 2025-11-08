CHP’li Tahtasız’dan Diyanet-Sen Başkanına sert tepki: “Atatürk’e dil uzatan din adamı olamaz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Diyanet-Sen Genel Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Ali Yıldız’ın Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım Mevlid-i Şerif kararına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Atatürk’e dil uzatmak utanç vericidir. Bugün bu görevlerde bulunabiliyorsanız, Atatürk’ün kurduğu Laik Cumhuriyet sayesindedir” dedi.

Milletvekili Tahtasız, Çorumlu Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’ın, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Kocaeli’deki camilerde Mevlid-i Şerif okutulmasına tepki göstermesine sert sözlerle yanıt verdi.

Milletvekili Tahtasız, yaptığı açıklamada “Çorum’dan sanayici çıkar, sanatçı çıkar, gazeteci çıkar ama Atatürk düşmanı çıkmaz, yobaz çıkmaz” diyerek tepki gösterdi.

Ali Yıldız’ın sözlerini büyük bir saygısızlık olarak nitelendiren Milletvekili Tahtasız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Çorumlu olan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Kocaeli’deki camilerde mevlid okutulmasına tepki göstermiş!

Çorum’dan sanayici çıkar, sanatçı çıkar, gazeteci çıkar, avukat çıkar, akademisyen çıkar, sendikacı çıkar, her meslekten başarılı insan çıkar ama Atatürk düşmanı çıkmaz, “yobaz” çıkmaz!

Ölmüş birinin arkasından laf etmek de hiçbir din adamına yakışmaz!

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’ın bu ülkenin olduğu gibi Diyanet’in de kurucusu olan kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatması kabul edilemez.

Kendisi bugün bu görevlere geldiyse Atatürk’ün kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir.

Bahse konu açıklama büyük bir talihsizlik ve temsil ettiği sendika adına utanç vericidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin bağımsızlığına ve onuruna yön veren bir liderdir. Onu camilerde dualarla anmak her birimizin olduğu kadar Diyanet’in de görevidir.

Camiler, sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda bir milletin ortak değerlerinin, acılarının ve umutlarının da paylaşıldığı mekânlardır. Atatürk için edilen dualar, bir kişiyi yüceltmek değil, onun emanet ettiği Cumhuriyet’e duyulan minnettarlığın ifadesidir.

Atatürk, laikliği din düşmanlığı olarak değil; dinin siyasetin baskısından kurtarılması olarak görmüştür. Bugün camilerde onun için mevlid okutulabiliyorsa, bu tam da onun açtığı özgürlükçü yol sayesindedir.

Atatürk’ü camilerde anmak, milletimizin manevi bütünlüğünü güçlendiren bir davranıştır. Bu tür tepkiler, toplumu kutuplaştırmaktan başka bir amaca hizmet etmez.

Unutulmamalıdır ki Atatürk, bu ülkenin sadece siyasi değil, manevi bir değeridir de.

Türk halkı birçok şeyi unutur birçok şeyi affeder belki ama kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatanları, saygısızlık edenleri asla unutmaz ve affetmez.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’da ömrü boyunca bu talihsiz açıklamanın utancını boynunda taşıyacaktır.”

