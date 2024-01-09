Av. Dinçer Solmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Çalışan Gazeteciler Günü’nün Türk basın tarihi açısından önemine vurgu yapan Solmaz, ”Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için basının özgür ve bağımsız olması gerekiyor. Ancak son yıllarda basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve haber alma hakkı baskı altına alınmıştır” dedi.

Gazetecilerin baskıya boyun eğdiği yerde gerçeğe ulaşmanın imkansız olacağını kaydeden Solmaz, “Halkın, gerçek ve tarafsız bilgi edinmesinde basının önemi çok büyüktür. CHP olarak, medyada tekelleşmenin önlenmesi, güçlü, yansız, ilkeli, demokratik bir medya ortamının, evrensel boyutta kabul gören kriterler eşliğinde, dünyaya açık ve çağdaş yapıda eksiksiz olarak oluşturulması hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden ve insan haklarından söz etmenin mümkün olamayacağını söyleyen CHP İl Başkanı Solmaz, “Bu anlamda korkmadan yazan, halkın haber alma özgürlüğünü düşünen tüm gazeteciler, bizler için kamu görevlisidir. Korkmayan, kalemini satmayan tüm gazetecilerimize selam olsun. Tüm baskılara, zorluklara rağmen işini hakkıyla yapan gazetecilerin ve medya emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım” şeklinde konuştu.