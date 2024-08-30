CHP İl Başkanı Solmaz mesajında, bağımsızlık mücadelemizi zaferle taçlandıran, kurtuluş ve kuruluşun başlangıcı 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadığımızı söyledi.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydeden Dinçer Solmaz, “ 30 Ağustos’ta işgale boyun eğmeyen o büyük ruh ‘Ya istiklal ya ölüm’ sloganıyla tarihe hiç silinmeyecek bir not düşmüştür” dedi.

102 yıl sonra bu destanın onurunu, gururunu ve sevincini bugün bir kez daha aynı heyecanla yüreğimizde hissettiğimizi dile getiren Solmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet değerlerinin sistematik bir şekilde aşındırıldığı, Atatürk’ün unutturulmaya çalışıldığı bu iklimde bize düşen en büyük görev cumhuriyete, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak, onurlu mücadeleyi gururla gelecek nesillere aktarmaktır.

Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye yolunda çalışmak; egemenliği milletten alıp Saray’a hapseden tek adam rejimine karşı, demokrasi için mücadele etmektir. Büyük zaferin yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Atatürk’ü şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. İşgalden zafere, zaferden cumhuriyete, Ulu Önder Atatürk’ün aydınlık yolunda yürüyen herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

Editör: Haber Merkezi